Wildberries ввел плату за возврат товара, за которым не пришел клиент

Wildberries увеличил плату до 200 руб. за возврат товара, за которым клиент не пришел в пункт выдачи заказов (ПВЗ) в течение 14 дней, в других случаях возврат осуществляется на прежних условиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней. Отметим, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема", - говорится в сообщении.

Ранее плата за возврат товара в таком случае составляла 100 рублей, пояснили в пресс-службе. Если покупатель пришел в ПВЗ и заказ ему не подошел, то возврат осуществляется на прежних условиях, отметили в компании.

Там также подчеркнули, что нововведение направлено на сокращение количества невостребованных заказов на ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. Это поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов.