Путин поручил кабмину отслеживать сделки, связанные с возвращением компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, "хлопая дверью". Об этом сообщает ТАСС. "Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП. Так не должно быть. Так не бывает", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши. 13 марта Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок. Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят "спокойно, достойно, с уважением друг к другу". Однако указывать, какие именно организации хотят вернуться в РФ, российский лидер не стал.