Путин: поезд ушел, преференций для возвращающихся компаний не будет
Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин.
Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка и занял освободившиеся ниши, отметил глава государства. Предприниматели вложили деньги, создали рабочие места и посвятили немало времени развитию технологий.
«Мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства», - подчеркнул президент.
Сейчас компании, которые ушли, собираются вернуться, отметил Путин. Интересы российских предприятий и их сотрудников всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций в Москве будут рассматривать возвращение западного бизнеса.
«Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как в народе у нас говорят, поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной. Кто хочет вернуться - пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», - заявил Владимир Путин.
Некоторые иностранные компании под давлением своих правительств повели себя ответственно и сохранили персонал или даже продолжили работать под другими названиями, напомнил Путин. Но были и такие, кто саботировал деятельность и подвел своих клиентов, подрядчиков и поставщиков.
Президент поручил правительству актуализировать список зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, и разработать процедуру согласования их возвращения с гарантиями добросовестного ведения дел в стране.