Путин: поезд ушел, преференций для возвращающихся компаний не будет

Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин.

Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка и занял освободившиеся ниши, отметил глава государства. Предприниматели вложили деньги, создали рабочие места и посвятили немало времени развитию технологий.

«Мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства», - подчеркнул президент.

Сейчас компании, которые ушли, собираются вернуться, отметил Путин. Интересы российских предприятий и их сотрудников всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций в Москве будут рассматривать возвращение западного бизнеса.

«Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как в народе у нас говорят, поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной. Кто хочет вернуться - пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», - заявил Владимир Путин.

Некоторые иностранные компании под давлением своих правительств повели себя ответственно и сохранили персонал или даже продолжили работать под другими названиями, напомнил Путин. Но были и такие, кто саботировал деятельность и подвел своих клиентов, подрядчиков и поставщиков.

Президент поручил правительству актуализировать список зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, и разработать процедуру согласования их возвращения с гарантиями добросовестного ведения дел в стране.