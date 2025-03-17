«Газпром» получил убыток более триллиона рублей

Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году составил 1,076 триллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

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Годом ранее компания показала прибыль в размере 695,6 миллиардов рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что на финансовый результат повлияли снижение рыночной стоимости акций дочерней структуры — «Газпром нефти» — на 852 миллиарда рублей, а также рост расходов по отложенному налогу на прибыль.

Последнее связано с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года, что привело к дополнительным затратам в размере 444 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».