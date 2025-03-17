ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценку на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ограничить наценки на социально значимые продукты всем крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к инициативе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Служба обратилась с соответствующим предложением к сетям, которые ранее не приняли на себя эти обязательства. Уточняется, что служба «совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров».

Отмечается, что данная мера касается таких торговых сетей, как «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Мария Ра», «Магнолия», «Монетка», «Верный», «Спар», «ВкусВилл» и «Азбука вкуса».

Ведомство предложило АКОРТ и АКИТ обсудить этот вопрос. В случае согласия сетей, они предоставят ведомству информацию о товарах, по которым будут добровольно выполнять обязательства. В ФАС подчеркнули, что участие ритейлеров в этой программе будет способствовать снижению стоимости социально значимых продуктов питания и усилению позиций этих торговых сетей на рынке.

В конце прошлого года ведомство выступило с инициативой ввести дополнительные ограничения наценки на социально значимые продукты в случае их дефицита, а также рассмотреть возможность расширения списка таких товаров.