Мосгорсуд отменил аресты акций "Селигдара"

Мосгорсуд отменил аресты акций полиметаллического холдинга "Селигдара", принадлежащих компании "Максимус" и совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву. Об этом сообщили журналистам в компании.

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"Мосгорсуд отменил аресты акций ПАО "Селигдар", принадлежащие контролирующему акционеру холдинга ООО "Максимус" и совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву. Апелляционная инстанция решила, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов", - сказали в компании.

В ноябре 2024 года Тверской и Дорогомиловский районные суды Москвы постановили арестовать 50,6% акций "Селигдара", принадлежащих компании "Максимус", запретив последней и другим лицам совершать с ними любые регистрационные действия, включая продажу, передачу в залог или обременение, участвовать в общем собрании акционеров и другое. Однако постановление суда в законную силу не вступило и было обжаловано в вышестоящей инстанции.

В феврале 2025 года совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Сергей Васильев заявил, что постановления так и не вступили в законную силу, были обжалованы в вышестоящей инстанции и не оказали никакого влияния на операционную деятельность "Селигдара".

Ранее издание РБК со ссылкой на документы суда сообщало, что Дорогомиловский суд постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций "Селигдара", принадлежащих "Русским фондам". Издание отмечало, что Дорогомиловский суд также запретил компании "Максимус" совершать аналогичные действия, связанные с распоряжением и пользованием еще 50,62% акций "Селигдара". Подобные действия, по данным РБК, запрещены и бывшему президенту "Селигдара" Константину Бейриту, владеющему 7,12% акций холдинга.

Летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента полиметаллического холдинга "Селигдар", совладельца "Русских фондов" Константина Бейрита, а также гендиректора и совладельца "Русских фондов" Сергея Васильева по делу о хищении денежных средств АО "НПФ "Урал ФД". В ноябре Тверской суд Москвы смягчил меры пресечения Васильеву и Бейриту до запрета определенных действий.