Проект Хвойное: «Селигдар» выполнил больше 60 процентов работ на новой фабрике

Полиметаллический холдинг «Селигдар» выполнил более 60 процентов от общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Золотоизвлекательная фабрика - предприятие, осуществляющее процесс извлечения золота из руд или других материалов. Одна из главных задач таких предприятий заключается в переработке рудных минералов с целью получения драгоценного металла.

Представители холдинга подчеркнули, что «Селигдар» продолжает выполнять работы на строительной площадке фабрики в соответствии с графиком. Смонтировано уже более 85 процентов металлоконструкций, 76 процентов сэндвич-панелей и 60 процентов кровельных конструкций. Выполнено 98 процентов фундаментов по всем будущим производственным объектам. Общая готовность фабрики составляет 60 процентов.

Ранее для защиты от холодов строители закрыли тепловые контуры с подачей тепла на главном корпусе и корпусе фильтрации. В этих корпусах сейчас идут работы по монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов, кабеленесущих систем и внутренних помещений.

Также продолжается монтаж мельничного оборудования и подключение маслостанций. Кроме того, устанавливается емкостное оборудование (агитаторы сорбционного цианирования и прочее) в отделении сорбции, десорбции и приготовления реагентов.

«Селигдар» также завершает работы по устройству полов и технологических перекрытий в корпусе фильтрации, запущен монтаж конвейеров. На участке рудоподготовки и приемки руды смонтированы бункеры и пластинчатые питатели, рабочие устанавливают конвейерное и дробильное оборудование.

В конце 2024 года холдинг получил разрешение на ввод энергетической подстанции 110/6 киловольт. Процесс монтажа дизельной электроподстанции почти завершен.

Старт работы золотоизвлекательной фабрики запланирован на 2025 год. В 2026-м она должна выйти на производственную мощность. Проектная мощность предприятия составляет три миллиона тонн руды и 2,5 тонны золота в год.

ПАО «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний. Основными добываемыми металлами являются золото и олово.