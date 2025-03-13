Авиакомпания S7 может покинуть аэропорт Домодедово

Авиакомпания S7 обсуждает условия перехода из аэропорта Домодедово в Шереметьево или Внуково, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в отрасли.

Источники газеты заявили, что активное обсуждение началось около двух недель назад. Однако один из менеджеров Внуково отметил, что переговоры с S7 пытались провести еще в 2018 году.

По данным одного из источников в Шереметьево, S7 может перевести в их аэропорт как минимум часть рейсов "в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города".

В Домодедово ТАСС сообщили, что работают с S7 с 2002 года и рассчитывают на долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства.

Причина перехода в другой аэропорт может быть связана с нестабильной финансовой ситуацией аэропорта Домодедово из-за задолженности инвесторам и кредиторам в размере более 15 млрд рублей, добавил один из источников издания.