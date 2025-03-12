Названо условие возвращения иностранных брендов в Россию

Возобновление деятельности иностранных компаний на территории России должно быть основано на принципах добросовестности и честности, а также на строгом соблюдении прав покупателей и законодательства страны. С таким заявлением выступил на пресс-конференции начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков, передает агентство «Прайм».

По словам Прусакова, российский рынок представляет интерес для западных компаний с точки зрения платежеспособности потребителей, и многие зарубежные бренды, покинувшие страну, ранее демонстрировали ответственное отношение к ведению бизнеса.

Однако, как уточнил он, за последние годы произошли изменения в некоторых аспектах. Появились новые законодательные нормы, которые касаются, в том числе, и вопросов недобросовестного поведения. Теперь иностранные компании могут приходить в Россию, только осознавая, что правовой ландшафт изменился в сторону усиления защиты прав россиян.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросу украинского конфликта западные компании начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок.

Сообщалось, что компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Кроме того, планы вернуться в РФ были озвучены представителями Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и других компаний, писали СМИ.