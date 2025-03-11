Торговый центр «Времена года» в Москве выставили на торги

Люксовый торговый комплекс «Времена года» на Кутузовском проспекте выставили на торги. Он находится по пути на Рублевку. Начальная цена – 21,7 млрд рублей. Продает ТЦ компания «Кэпитал менеджмент», сообщается на сайте Российского аукционного дома.

На торгах планируется реализовать доли «Кэпитал менеджмент» в фирме «Октан плюс альфа». На ее балансе и находится сам ТЦ «Времена года» и права требования Сбербанка к этой структуре. Аукцион планируется на 12 марта. Именно в этом торговом центре в 2023 году произошла трагедия с прорывом трубы с кипятком, когда погибли четверо человек.

Но это не должно повлиять на торги. Перспективы объекта оценил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян:

«Все это уже починено давно, я участвовал там в помощи коллегам в рамках в прошлом году, уже тогда никаких обсуждений и с банками, и с инвесторами не было. Очень привлекательный актив, мы оцениваем его примерно в 21-22 млрд рублей, я думаю, что такой актив, который находится на стратегическом расположении, известен рынку давно, позиционировался как люксовый объект с люксовыми арендаторами, может быть интересен как стратегическому инвестору, профильному, специализирующимся на высококачественной торговой недвижимости, так и респектабельным инвесторам, желающим приобрести трофейные объекты для диверсификации своего портфеля. Я думаю, что так или иначе интерес к объекту будет, входной билет будет отсекать большое количество желающих, поскольку цена больше 20 млрд достаточно большая в текущих реалиях, но при этом есть ряд инвесторов, которые способны приобрести его и дальше развивать качественный объект с люксовыми брендами, на которые есть спрос».

Общая площадь «Времен года» оценивается в 66 тысяч квадратных метров, а земельного участка — 2 гектара. Торговый центр считается одним из самых известных премиальных торговых комплексов в Москве. До 2022 года там работали бутики крупнейших западных модных домов — Сhanel, Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, среди текущих арендаторов — Rolex, Emporio Armani, 12 Storeez, Ulyana Sergeenko и другие. В 2025 году владельцем стала «Кэпитал менеджмент», бенефициаром которой выступает Дмитрий Чурин.