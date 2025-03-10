Один из главных мировых маркетплейсов выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России

По результатам 2024 года AliExpress и «Ситилинк» покинули список крупнейших участников рынка онлайн-торговли в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании INFOLine.

Как отмечается, Wildberries и Ozon, которые являются лидерами в сфере онлайн-ритейла в России, нарастили свою долю на рынке до 56,7% к концу 2024 года. Доля десяти крупнейших магазинов в общем объеме онлайн-торговли также возросла на 6 процентных пунктов и достигла 81%.

Выручка AliExpress в России снизилась на 36% до 10,5 млрд рублей. В компании объяснили это тем, что местный бизнес сократился. AliExpress сосредоточился на развитии трансграничной торговли, улучшении логистики и доставки заказов для клиентов.

По мнению генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, итоги деятельности AliExpress и «Ситилинк» обусловлены обострением соперничества в сфере маркетплейсов, а также финансовыми проблемами. Эти обстоятельства сказались на продажах в 2024 году, отметил собеседник.

В материале говорится, что российский рынок онлайн-торговли в 2024 году продемонстрировал рост на 37%, до 11,3 трлн руб. Это более 20% всех розничных продаж в РФ.