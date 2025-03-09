На Украине произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard

На Украине начался масштабный сбой в работе систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на сообщения в соцсетях и данные сайтов, отслеживающих сбои в работе сервисов.

В соцсетях пользователи жалуются, что в Киеве и в других городах невозможно рассчитаться картой в супермаркетах. Также не работают банкоматы.

При этом перевести деньги через электронное приложение можно.

Официальной информации о причинах масштабного сбоя пока нет.

Накануне американская пресса сообщала, что украинские чиновники испугались введения санкций США после перепалки Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.