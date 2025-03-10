Приложение РСХБ «Учет надоя» удалили из AppStore

Приложение РСХБ «Учет надоя», под которым ранее банк маскировал мобильный банк, было удалено из AppStore. Теперь его невозможно найти при поиске в данном сервисе.

© Газета.Ru

Приложение «Учет надоя» появилось в AppStore 6 марта. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в октябре 2024 года. После публикации приложение вошло в список самых скачиваемых.

«Да, оно наше. Но мы стараемся широко об этом не рассказывать, сами понимаете», — сообщала пресс-служба банка.

До этого американская корпорация Apple объявила, что больше не предоставляет российским разработчикам доступ к платформе создания корпоративных приложений ADEP.

В конце декабря 2022 года компания Apple уже удалила другое мобильное приложение Россельхозбанка из App Store в связи с западными санкциями против российских компаний.