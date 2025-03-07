Стало известно, что будет с ценами на такси 7 и 8 марта

7 и 8 марта ожидается повышенный спрос на услуги такси. Вечером он может увеличиться на 15–20% по сравнению с обычными днями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Go».

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Отмечается, что пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу. Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17.00 мск и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу.

В компании «Яндекс» сообщили, что в последние годы стоимость поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта была выше примерно на 10–20 %. Изменение средней стоимости поездки в весенние праздники зависит от погодных условий, уровня спроса и количества водителей, доступных для заказа такси в конкретном месте. В фирме также отметили, что в часы пик альтернативой такси может стать каршеринг, поскольку стоимость аренды автомобиля в такие периоды не увеличивается по сравнению с обычными днями.

В конце декабря в Госдуме выступили с призывом ограничить возможность слишком резкого повышения цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой. Соответствующий законопроект предложил депутат Дмитрий Гусев — поправки нацелены на стабильность стоимости поездок даже «в неблагоприятных условиях».