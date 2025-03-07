Популярный французский бренд не продлил договор аренды с ЦУМом

Три года назад французский модный дом Louis Vuitton временно прекратил работу своих магазинов в России. Теперь стало известно, что компания не будет продлевать договор аренды с ЦУМом в Москве, сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российской «дочки» компании за 2024 год.

В ЦУМе Louis Vuitton занимал всего 88 квадратных метров, свидетельствуют данные документации. По информации СПАРК, договор аренды действовал до конца ноября 2024 года.

Магазины Louis Vuitton начали работать в России в начале 2000-х годов. Первый магазин открылся на углу Столешникова переулка и Малой Дмитровки, затем — в ГУМе. В ЦУМе марка занимала 504 квадратных метра. Но в конце 2022 года модный дом сократил площадь в шесть раз.

В минувшем году российская «дочка» Louis Vuitton решила отказаться от аренды еще трех объектов — бутиков на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также об офисе на Большой Дмитровке в Москве.

Спецоперация на Украине вынудила крупнейшие международные компании, специализирующиеся на производстве и продаже предметов роскоши, объявить о приостановке работы в РФ. Среди них были Hermès, LVMH (бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana, Berluti, Bvlgari, Tiffany & Co. и другие), Chanel, Kering (Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и другие) и швейцарский часовой дом Richemont.