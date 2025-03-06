Штрафы для ИП могут вырасти в пять раз

В России с 1 января 2026 года могут повысить штрафы для индивидуальных предпринимателей за неподачу налоговых деклараций и неуплату налогов по ним. Минимальный штраф может достичь 5–10 тыс. рублей, а максимальный — 50% от суммы неуплаченных налогов, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

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«В настоящее время штрафы не совсем большие, 1 тыс. рублей минимальный, а в случае неподачи документов или подачи неполной отчетности составляет 5% от суммы задолженности за каждый месяц просрочки ???(максимальный размер штрафов не может превышать 30% от суммы неуплаченных налогов. — «Газета.Ru»). Увеличение штрафов может произойти уже с нового года, то есть с 1 января 2026 года. Может быть увеличен минимальный размер, минимум вероятно может составить 5–10 тыс. рублей, а вот максимальный порог может достичь 50% от неуплаченного в срок налога по декларации», — отметила Коваленко.

ИП подают в налоговую инспекцию налоговую декларацию 3-НДФЛ в рамках отчетности по доходам каждый год до 30 апреля. Предприниматели платят налоги от 13 до 30% в зависимости от сумм дохода и налогового резидентства.