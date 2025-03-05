LVMH зарегистрирует в РФ три бренда шампанского

В конце минувшего месяца компания Moёt Hennessy Champagne & Services, которая входит в состав французской группы Moёt Hennessy Louis Vuitton (LVMH), обратилась в Роспатент с тремя заявками на регистрацию товарных знаков для игристых вин — Chandon, Veuve Clicquot и Krug. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Роспатента.

В середине февраля компания инициировала процесс регистрации еще четырех товарных знаков для своего шампанского: Moёt & Chandon, Dom Pеrignon, Ruinart и Mercier. По словам патентного поверенного компании «Онлайн патент» Алины Сидоровой, благодаря регистрации товарных знаков компания может защитить свой бренд и сохранить за собой исключительные права на него. Это упростит процесс возвращения на рынок, если компания решит это сделать, отметила она.

После того, как в 2022 году началась специальная военная операция, ведущие иностранные производители алкоголя прекратили сотрудничество с Россией. Однако продукция бренда LVMH продолжала продаваться в РФ без официального представительства. Вероятно, это было сделано с молчаливого одобрения владельца бренда, подчеркнул представитель компании Ladoga.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщил, что по итогам 2024 года российские пивовары произвели на 10,3% больше пива, чем в предыдущем году. Показатель составил 789 млн декалитров (дал).