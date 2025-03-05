Стало известно, будут ли банки массово менять условия по рыночной ипотеке

Российские банки не спешат массово корректировать условия по ипотеке с рыночной ставкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

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Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. ВТБ с этой же даты уменьшил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В настоящее время он изучает целесообразность изменения условий по ипотеке с рыночной ставкой.

В «Новиком банке» уже предлагают ставки по кредитам ниже рыночных, в этой связи пока не планирует менять условия. В пресс-службе «МТС Банка» заявили, что на данный момент кредитная организация не рассматривает возможность изменения ставок по ипотечным кредитам. Однако в дальнейшем ситуация будет зависеть от ряда факторов, включая ключевую ставку Банка России, стоимость фондирования и внутреннюю политику банка.

В МКБ сообщили, что в ближайшее время планируется скорректировать ставки по семейной ипотеке и по специальной программе приобретения недвижимости от аккредитованных застройщиков. Изменения коснутся только льготной ипотеки, рыночная ставка останется без изменений. В «Дом.РФ» отметили, что на данный момент условия по ипотечным программам не меняются. Никаких данных об изменении ставок не поступало.