Порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов США

Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после угроз президента США Дональда Трампа вернуть контроль над каналом. Об этом сообщается на сайте оператора портов из Гонконга.

В тексте говорится, что консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison достигли соглашений, по которым американские инвесторы приобретают 90% акций в Panama Ports Company, владеющей и управляющей портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме. При этом указывается, что данную сделку должно одобрить правительство Панамы. Ожидается, что окончательную документацию по этому соглашению подпишут не позднее 2 апреля 2025 года.

Кроме того американский инвестиционный консорциум покупает 80% акций компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Общая стоимость сделки, включая порты в Панаме, составила 22,8 миллиарда долларов.

Напомним, что во время инаугурации 20 января Трамп объявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Свои планы он объяснил «возросшим влиянием Китая на регион».