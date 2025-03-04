Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. В скором времени она может снова появиться на рынке, сообщает «Shot Проверка».

Заявка на регистрацию американского бренда Starbucks рассматривалась Роспатентом с мая прошлого года. В 2022-м фирма сообщила, что уходит с российского рынка. После этого бизнес был выкуплен рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и ресторатором Антоном Пинским. Сеть кофеен получила название Stars Coffee.

В феврале Telegram-канал Mash писал, что Starbucks пытается оценить варианты возвращения в Россию на место компании Stars Coffee. По информации источников канала, представители Starbucks «вышли на связь» с Тимати и Пинским и пытались оценить стоимость бизнеса. При этом в компании Stars Coffee не стали отвечать на вопрос, поступают ли им предложения о покупке. Рэпер также не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, пообещав рассказать, если сделка все же состоится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросу украинского конфликта западные компании начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, Mash отмечал, что американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует возобновить свою деятельность в России и обсуждает стратегию по работе с конкурентами и борьбе с параллельным импортом.