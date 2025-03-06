Работодатели поделились планами повышения зарплат в 2025 году

В России 44 процента работодателей рассказали, что в 2025 году повысят заработные платы всем сотрудникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления (РШУ).

Работодатели поделились планами повышения зарплат в 2025 году
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Остальные участники опроса признались, что повысят оклады лишь некоторым категориям. Так, 24 процента станут больше платить специалистам, 20 процентов — рабочим, 9 процентов — среднему менеджменту и 6 процентов — топ-менеджменту. Кроме того, 21 процент намерен увеличить заработные платы отдельным сотрудникам, а 17 процентов вообще не собираются прибавлять жалование кому-либо.

Исследование также показало, что 20 процентов работодателей повысят заработную плату в пределах 4 процентов, 23 процента — в пределах 11-20 процентов, а 44 процента решили, что увеличат оклад сотрудников на 5-10 процентов. Еще два процента и вовсе собираются понижать заработные платы.

Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал, что в 2025 году средняя заработная плата в России вырастет до 100-105 тысяч. А к 2030 году она дойдет до 151 тысячи.

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