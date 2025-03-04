Промышленные корпорации в Германии выразили надежду на возобновление поставок газа из РФ в республику. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что за последние три года немецкая экономика претерпела существенные изменения. В том числе одной из причин послужило прекращение импорта российского газа, из-за чего даже крупные компании были вынуждены остановить работу своих заводов или перенести производства за границу.

По данным агентства, с 1 марта 2025 года в столице Бельгии перестал функционировать завод Audi, который принадлежит немецкому концерну Volkswagen. На этом фоне работы лишились порядка 3000 человек.

Комментируя ситуацию, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что промышленность в Германии оказалась в тупиковой ситуации. Как он сказал, в этом нет ничего удивительного, учитывая нынешние цены на газ и электричество.

«В Германии целые отрасли выстраивались на дешевых и обильных поставках энергоресурсов из РФ», — пояснил специалист.

Как отметили авторы публикации, на этом фоне ряд немецких предпринимателей выступили за возобновление импорта российского газа. Бизнесмены выразили надежду, что руководство Европейского союза (ЕС) сможет найти пути решения проблемы и предотвратить дальнейший рост цен на топливо.