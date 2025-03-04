К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

Вслед за проверками магазинов торговой сети «Светофор», в рамках которых Роспотребнадзор в январе нашел множество нарушений, провести внеплановые проверки поставщиков и производителей продукции для этого ретейлера готовится Россельхознадзор, занимающийся сырьем. Об этом со ссылкой на проекты поручений правительства сообщают «Известия».

В январе ведомство с помощью системы прослеживания животноводческой продукции «Меркурий» уже обнаружило массовые нарушения в Ростовской области. Речь шла о продаже товаров в 60 магазинах без необходимых сопроводительных документов. Однако тот вид проверки предусматривал только выдачу предостережения, что и было сделано.

Работа сотрудников Роспотребнадзора принесла сети больше проблем. Суд приостановил работу 76 магазинов «Светофор», грубые нарушения обязательных требований найдены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, в каждой шестой банке консервов и в каждой четвертой пробе птицы. Без нарушений не работала ни одна точка.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов пояснил, что выездная проверка Россельхознадзора может привести к аналогичным последствиям у поставщиков и производителей. В случае найденных нарушений им грозит штраф в размере до миллиона рублей с конфискацией небезопасной продукции или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В качестве крайней меры ведомство может аннулировать документы, подтверждающие безопасность и качество продукции, а значит, их продукты никто не сможет продавать.

Между тем депутат Госдумы Сергей Лисовский, который и стал инициатором проведения масштабных проверок ретейлера, вступился за поставщиков. По его словам, торговая сеть зачастую подталкивала производителей изготавливать фальсификат.

«Пачка сливочного масла стоит при закупке 100 рублей, а "Светофор" настаивает на 80 рублях, что возможно сделать, только подделывая товары. По моему мнению, виновата торговая сеть, которая стремится закупать продукцию по самым низким ценам», — объяснил он.

В торговой сети отрицают наличие критических проблем. Так, директор «Светофора» в Центральном федеральном округе Елена Захаренко объяснила, что проверки нанесли незначительный ущерб, количество временно закрытых магазинов скромное и не повлияет на стабильность положения компании на рынке. Кроме того, компания обжалует решение о приостановке деятельности, потому что считает, что те приняты без достаточных правовых оснований.