Мосбиржа увеличит количество акций на торгах в выходные

«Московская биржа» планирует в течение ближайших двух месяцев добавить новые акции в список доступных на торгах выходного дня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.

Мосбиржа увеличит количество акций на торгах в выходные
© РИА Новости

«Мы уже видим, что ликвидность достаточно хорошая. Рынок очень активно использует дополнительную сессию выходного дня. Будем смотреть с точки зрения добавления бумаг. Я думаю, что это ближайший месяц — два. Пока только акции», — сказал он.

Биржевые паевые фонды, по его словам, могут появиться на торгах в выходные не ранее июля-августа, а также биржа также планирует обсудить с участниками рынка добавление облигаций.

Мосбиржа собирается рассчитывать по выходным индекс IMOEX2 после запуска торгов на срочном рынке, добавил он.

1 марта Московская биржа запустила в выходные дни в экспериментальном режиме. Ранее сообщалось, что участники рынка будут поэтапны подключены к таким торгам по мере их готовности. Полноценные торги по выходным площадка рассчитывает начать с 5 июля 2025 года.

Компании
Борис Блохин
Московская биржа