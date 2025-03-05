Мосбиржа увеличит количество акций на торгах в выходные

«Московская биржа» планирует в течение ближайших двух месяцев добавить новые акции в список доступных на торгах выходного дня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.

«Мы уже видим, что ликвидность достаточно хорошая. Рынок очень активно использует дополнительную сессию выходного дня. Будем смотреть с точки зрения добавления бумаг. Я думаю, что это ближайший месяц — два. Пока только акции», — сказал он.

Биржевые паевые фонды, по его словам, могут появиться на торгах в выходные не ранее июля-августа, а также биржа также планирует обсудить с участниками рынка добавление облигаций.

Мосбиржа собирается рассчитывать по выходным индекс IMOEX2 после запуска торгов на срочном рынке, добавил он.

1 марта Московская биржа запустила в выходные дни в экспериментальном режиме. Ранее сообщалось, что участники рынка будут поэтапны подключены к таким торгам по мере их готовности. Полноценные торги по выходным площадка рассчитывает начать с 5 июля 2025 года.