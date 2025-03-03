Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

В четвертом квартале прошлого года российские компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) стали на 40 процентов чаще, чем в третьем, просить банки о смягчении условий по уже взятым кредитам. Об этом со ссылкой на информационный бюллетень Центробанка пишут «Известия».

Сообщили о том, что перестали справляться с обслуживанием долга, 56 тысяч организаций. Сама по себе реструктуризация не означает, что компания совсем перестанет платить, однако она может добиться изменения ставки, получить отсрочку в погашении или увеличение срока выплат, что позволит сократить ежемесячную сумму платежа.

Всего на 1 января 2025 года задолженность по кредитам была у 646 тысяч субъектов МСП, и почти каждая десятая с кредитом подала прошение на реструктуризацию. За год в банки подано 167 тысяч таких заявлений, но одобрены были только 44,5 тысячи.

Член президиума «Опоры России», председатель комитета по финансовым рынкам Павел Самиев указал, что большая часть просьб приходится на производственные предприятия. Таким образом, речь идет о реальном секторе экономики.

В Центробанке полагают, что имеющаяся прибыль позволяет большинству компаний обслуживать кредиты по нынешним процентным ставкам, но признают необходимость дальнейшего мониторинга. Рекордные расходы, на которые Минфин пошел в январе, могли исказить картину, если полученные деньги компании направили на погашение долгов. Если в дальнейшем, когда таких крупных трат бюджета уже не будет, задержки продолжатся, можно будет говорить об ухудшении портфеля банков.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что банки не должны автоматически считать госкомпании надежными заемщиками и ожидать, что в случае проблем за них в любом случае расплатится государство. По ее словам, если заемщик не предоставляет явные гарантии и поручительства, то рассчитывать риски его отношении следует, как в случае обычной частной компании.