Пакистан купит долю в Новом банке развития БРИКС

Пакистан инвестирует $582 млн для покупки 1,1% акций Нового банка развития БРИКС (НБР) с целью повышения независимости от Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

"Основная мотивация Пакистана в присоединении к НБР заключается в том, чтобы уменьшить зависимость от Бреттон-Вудской экономической системы, и это слегка странно, учитывая то, как сильно Пакистан зависим от этой самой системы. Хотя Исламабаду не нравятся условия, сопутствующие большей части поддержки, которая идет от этой системы", - передает издание слова директора Института Южной Азии вашингтонского Центра Уилсона Майкла Кугельмана.

Новые инвестиции будут распределены на семь лет, чтобы снизить долговую нагрузку, передает Nikkei Asia.

25 сентября 2024 года Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Пакистану пакета финансовой помощи в размере $7 млрд в течение 37 месяцев. Первый транш в рамках обозначенной кредитной программы составил $1,1 млрд.

НБР с капиталом $100 млрд и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.