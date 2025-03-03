Bloomberg оценило cостояние богатейших россиян

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $7,764 млрд с начала 2025 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов заработал $3,1 млрд, его состояние составило $16,3 млрд, а состояние президента "Норникеля" Владимира Потанина выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.

Наибольшие убытки понес бизнесмен Михаил Фридман - его состояние уменьшилось на $2,26 млрд, до $12,5 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.