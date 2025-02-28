Билайн рассказал об итогах 2024 года

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России ПАО «ВымпелКом» рассказала об итогах 2024 года.

Как рассказал генеральный директор оператора сотовой связи Билайн Сергей Анохин, прошедший год стал для компании «годом начала перемен и старта нового стратегического цикла». По его словам, в 2024 году команда Билайна пополнилась рядом новых профессионалов, а сама компания работала в сфере повышения защиты своих клиентов от мошенников.

«Мы очень многое сделали для защиты наших клиентов от мошенников, популяризации этой темы и консолидации рынка вокруг необходимости в сервисах защиты, мы продолжаем инвестировать в качество связи и расширение покрытия, что позволяет нам занимать лидирующие позиции в ключевых регионах», — рассказал он.

Анохин также добавил, что 2024 год стал для Билайна еще и годом «подготовки к серьезному рывку» — компания планирует представить в 2025 году свою новую стратегию развития.

«Наша амбиция – стать местом притяжения клиентов, а также талантов в команду билайна, значительно укрепить свои позиции на рынке за счет актуальных и релевантных решений и предложений для клиентов и лучшего уровня сервиса. Это то, что составляет ДНК компании и послужит точкой опоры для дальнейшего развития», — добавил Анохин.

Как уточнили в компании, ее выручка по операционной деятельности в прошедшем году выросла на 2,4% — до 310,7 миллиардов рублей. Сюда входит и выручка от продажи услуг, которая составила 288,8 миллиарда рублей (и также выросла на 4,9%). Рост выручки в компании объяснили ростом потребления телекоммуникационных услуг со стороны частных и корпоративных клиентов. Кроме того, на эти показатели благоприятно повлияло поступательное развитие цифровых нетелеком-сервисов.

Аналитические показатели EBITDA Билайна тоже выросли в 2024 году. Этот рост составил 3,2% г/г — до 133,2 миллиардов рублей. Такую динамику компания объяснила общим ростом выручки от продажи услуг и ростом расходов. При этом, в 4 квартале прошлого года на динамику дополнительно оказали влияние разовые факторы и сезонный рост операционных расходов. А из-за того, что рост выручки опередил рост операционных расходов, рентабельность компании по EBITDA выросла на 0,4 п.п. — до 42,9%.

Также за 2025 год выросла выручка от сегмента облачных продуктов и сервисов кибербезопасности. По сравнению с 2023 годом она увеличилась на 32,8%. Кроме того, рост также показала выручка в сегменте цифровой рекламы и сервисов на основе больших данных и искусственного интеллекта. За 2024 год она увеличилась на 15,7%.

В результате, чистая прибыль компании за 2024 год выросла до 18,7 миллиардов рублей. На эти числа повлияли как уже упомянутые факторы, так и увеличение финансовых доходов от вложений в финансовые активы и разовые факторы.

Капитальные инвестиции компании составили 65,3 миллиарда рублей, при интенсивности (отношении к выручке по операционной деятельности) в 21,0%. При этом в компании также подчеркнули, что повышение ключевой ставки в России не повлияли на средневзвешенную процентную ставку Билайна в 2024 году. Она по прежнему составляет 9,99%, а долговая нагрузка уменьшилась на 0,20 п.п. год к году — до 2,40.

В четвертом квартале 2024 года Билайн выпустил крупное обновление мобильного приложения, в котором появилась новая система навигации. Обновление было хорошо принято клиентами — у приложения увеличилась средняя оценка почти в 2 раза. Кроме того, в октябре прошлого года совместный MVNO-проект Билайна с Альфа-Банком «Альфа-Мобайл» успешно прошел согласование Роскомнадзора, после чего был запущен в эксплуатацию. Также масштабное обновление получил личный кабинет для корпоративных клиентов. Новый кабинет объединил в себе все необходимые функции и услуги.

Помимо этого, Билайн также запустил продукт «Один номер», а в пилотном режиме начал работу и «Второй номер». Первый продукт позволяет использовать пластиковую сим-карту в качестве вторичной при использовании смарт-часов и подобных умных устройств. При этом «Второй номер» дает возможность использовать на одной сим-карте два номера.

19 ноября Билайн и газета «Ведомости» провели совместную конференцию «Безопасность клиента на первом месте». В ее рамках представители Минцифры и крупнейших компании России подняли тему противодействия киберугрозам и защиты данных. При этом, за четверый квартал прошлого года Билайн заблокировал 209 миллионов звонков от мошенников — виртуальному помощнику компании пришлось провести около 90 лет разговоров с нежелательными номерами без участия клиентов. За тот же период число клиентов корпоративного сервиса идентификации вызовов «Этикетка» превысило 2,6 тысяч, а число звонков достигло 350 миллионов.

В этот же период Beeline cloud запустил услугу Cloud VDI — она позволяет корпоративным клиентами организовать удаленную работу своих сотрудников, а также обеспечивать безопасное подключение к корпоративным ресурсам. В декабре также было успешно аттестовано в национальном аттестационном центре публичное облако Beeline cloud — это доказало высокий уровень безопасности Beeline cloud.

Кроме того, Beeline cloud также успешно запустил проект «Городские легенды» — инициатива призвана восстановить в цифровом формате утраченные городские шедевры архитектуры со всей России. А в конце 2024 года Билайн также запустил умного помощника для Telegram @Oblako_beeline_bot. Помощник умеет загружать файлы напрямую в облако, а также упрощает работу с облачным хранилищем Beeline cloud.

Кроме того, в 2024 году Билайн активно развивал область цифровой рекламы и сервисов на основе больших данных и искусственного интеллекта. Билайн Big Data & AI увеличил функционал системы аналитики beeline BI — она может анализировать и визуализировать большие объемы информации из разных источников. Для увеличения доступности технологии систему запустили не только в облаке, но и в контуре заказчика. Помимо этого, была проведена значительная работа с интерфейсом, инструментами визуализации данных, а также безопасности сервиса.

Наконец, в 2024 году была разработана модель ИИ, позволяющая выявлять признаки отторжения пересаженной почки. Эта работа была проделана совместными усилиями ученых из Сеченовского университета, врачей и ИТ-специалистов Билайна. Ожидается, что технология может стать способом составить для врачей «второе мнение», что может помочь при принятии врачебных решений.

Еще одна совместная работа — решение для анализа турпотоков, над которой работали специалисты Билайн Big Data & AI, а также Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка. Технология предоставляет более подробные данные о поведении туристов, и позволяет получать информацию о количественных показателях объема турпотока.

Кроме того, Билайн Big Data & AI также разработала решение, которое позволяет выявлять самые перспективные районы для найма сотрудников. В своей работе технология использует данные геолокации, особенности вакансий и зарплатные ожидания по территориям.

Еще одно применение геоаналитических данных от Билайна — оценка медиаметрик для рекламы на транспорте. Эта технология позволяет более подробно анализировать результаты рекламной кампании, предоставляя рекламодателям более полную информацию.

В 2024 году венчурный фонд ВымпелКома «ХАЙВ» также обеспечил второй раунд инвестиций в сервис краткосрочной аренды жилья Keygo. Данный сервис позволяет клиентам находить оборудованные апартаменты для краткосрочного проживания. При этом, управлять бронированием и выездом в апартаменты можно бесконтактно — с помощью приложения.

Также в последнем квартале прошлого года Билайн открыл в Санкт-Петербурге лабораторию для тестирования российского телеком-оборудования. Эта лаборатория призвана ускорить внедрение инноваций, а также поддержать процесс импортозамещения. Кроме того, компания работает с ведущими вузами России для продвижения бренда среди студентов технических специальностей. Например, в декабре Билайн открыл техническую лабораторию на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова, а также факультатив в СибГУТИ.

В 2024 году также Билайн активно занимался развитием своей инфраструктуры. Так, за прошлый год выросло число базовых станций — их стало 212,6 тысяч (+4,1%), а число сайтов составило 57,4 тысячи (+3,7%). Кроме того, объем дата трафика в декабре прошлого года увеличился на 14% г/г и достиг 8,6 тысяч петабайт.

Также было увеличено покрытие LTE-связи. Уверенное интернет-соединение обеспечили в 8041 населенном пункте с населением свыше 1 тысячи жителей. Кроме того, во всех регионах присутствия России была запущена технология Voice over Wi-Fi а также завершено развертывание Voice over LTE.

Помимо этого, в 2024 году Билайн продолжил перевод сервисной сети на единую облачную инфраструктуру. В рамках этого развития компания запустила в коммерческую эксплуатацию в ЦОД Владивостока новое пакетное ядро. Оно позволяет абонентам не только использовать мобильный интернет, но и иметь доступ к Voice over Wi-Fi и Voice over LTE.

Также была проделана работа по улучшению качества услуг в местах большого скопления людей — в метро, парках и ТЦ. Как показали ежегодные исследования агентства «Телеком Дейли», компания Билайн стала оператором связи с самым надежным покрытием в Московском и Петербургском метро. А исследования DMTel показали, что Билайн занял лидирующие позиции по качеству связи в Московской области, а также доступности мобильного интернета в парках и торговых центрах Москвы.

Кроме того, Билайн занял второе место по скорости мобильной передачи данных в России во втором полугодии 2024 года и за последний год — замер проводился в рамках независимого исследования международной компании Ookla®. В своем тестировании компания реализовала более 14 миллионов замеров скорости интернета в приложении Speedtest® — в результате Белайн сохранил второе место, а также существенно сократил свое отставание от лидирующей позиции. При этом, согласно этому же исследованию, Билайн стал оператором с самой высокой скоростью интернета в ряде крупных городов России, включая Санкт-Петербург.

Дополнительно, в 2024 году рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом. Это является свидетельствов высокой устойчивости финансового положения и бизнес-профиля Билайна. Этот рейтинг уже был подтвержден агентством АКРА. Главными факторами этой оценки стали высокий операционный риск-профиль, отличные оценки размера бизнеса и рентабельности, низкий уровень долговой нагрузки и сильный показатель ликвидности компании.

Кроме того, в 2024 году компания получила ряд наград — в ноябре рейтинговое агентство AK&M присвоило Билайну самый высокий рейтинг нефинансовой отчетности. При этом, такая оценка выдается Билайну уже третий год подряд.

Еще одну награду Билайну выдали в рамках рейтинга работодателей Forbes. Второй год подряд компания получила в данном рейтинге наивысший платиновый статус. А в конкурсе «Корпоративная культура донорства» Российского Красного Креста Билайн забрал сразу две награды — за «Лучший корпоративный день донора» и «Лидерство корпоративного донорства среди коммерческих организаций». Эти награды были выданы в связи с тем, что во время традиционных дней донора в 2024 году сотрудники Билайн сдали более 340 литров крови.

Без наград не обошлось и в сфере технологий. Обновленное мобильное приложение «Мой билайн» получило гран-при премии «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя». Это произошло на фоне получения сразу трех наград на «Премии Рунета» — награда в номинации «Наука, технологии и инновации» для сервиса Билайна «Моя безопасность», награда в номинации «Информационная безопасность» для сервиса «КиберКвиз», а также награда в номинации «Детский Рунет и семейные ценности» для платформы цифровой грамотности beelineforkids.ru.