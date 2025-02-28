«Лента.ру» получила просветительскую награду премии «Знание» за проект «Имеешь право»

Мультиформатный путеводитель по мерам государственной поддержки выиграл в номинации «Экономика, Бизнес и Право»

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27 февраля 2025 года в Национальном центре «Россия» состоялась четвертая церемония награждения лауреатов просветительской награды «Знание.Премия» — флагманского проекта Российского общества «Знание». В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право"» победителем стала «Лента.ру», (входит в медиахолдинг Rambler&Co), за проект «Имеешь право». Награду вручил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Проект «Имеешь право» создан для того, чтобы помочь гражданам России узнать о своих правах, льготах и возможностях. Это настоящий путеводитель по мерам государственной поддержки, а также описаны сложные кейсы из разряда «а что если», которым нет места в официальных инструкциях. В нём собраны материалы, которые отвечают на самые актуальные вопросы — от того, как сэкономить на ЖКХ, до советов по открытию собственного бизнеса. А уникальный сервис «Социальный калькулятор» добавляет полезной информации элемент геймификации – в виде теста с несколькими вопросами поможет легко и быстро узнать набор льгот, на которые читатель может рассчитывать.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «Благодарю экспертов общества «Знание» за высокую оценку нашей работы. Для нас важна эта награда, потому что мы видим свою задачу в создании не только достоверного новостного контента, но и просветительских проектов, которые легко и доступно объясняют читателям важную информацию, делая их увереннее в завтрашнем дне».

«Имеешь право» включает более 400 единиц контента, включая лонгриды, посты в социальных сетях, видео и лендинги. Общий охват публикаций превысил 22 миллиона просмотров. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Просветительская премия «Знание» учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. В 2025 году на премию подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран.