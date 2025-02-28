Акции «Аэрофлота» резко выросли после предложения вернуть рейсы в США

Акции российского авиаперевозчика «Аэрофлот» выросли на 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи пишет «Прайм».

Накануне в Стамбуле прошли переговоры российской и американской делегаций. Сегодня, комментируя итоги встречи, в МИД России сообщили, что США было предложено восстановить прямое авиасообщение.

После появления заявления внешнеполитического ведомства России, акции «Аэрофлота» пошли в рост и к 14.05 мск поднялись на 2,41%, до 73,24 рубля.

Напомним, что Вашингтон принял решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний в марте 2022 года. В администрации США заявили, что запрет касается всех зарегистрированных в России самолетов, в том числе и чартерных. Москва ответила зеркально.