Минпромторг подал в суд на офшорную компанию на Кипре

Минпромторг подал в суд на кипрского владельца компаний «Иркутсккабель» и «Кирскабель» — Dolen Investments Limited. Об этом сообщает РИА Новости.

Обе перечисленные российские компании относятся к экономически значимым организациям с января 2025 года. «Иркутсккабель» и «Кирскабель» являются важными подрядчиками как Министерства обороны РФ, так и «Росатома».

Статус экономически значимой организации позволяет властям РФ через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании, то есть права голоса на собраниях, права распоряжаться акциями или долями в общем капитале предприятия, получать дивиденды и т.д.

До этого Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорным компаниям. Кипрский офшор использовался братьями для управления активами, в том числе, портами в Новороссийске и Приморском крае и вовлечения незаконно приобретенных бывшим сенатором средств.