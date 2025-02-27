Украина конфисковала активы российского нефтегиганта

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции (Минюста) республики о конфискации активов российского нефтегиганта — компании «Татнефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского ведомства.

Речь идет о взыскании в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина». В ведомстве подчеркнули, что компания является одной из крупнейших в России по объему добычи и переработки сырья.

Теперь в доход Украины перейдет вся доля в уставном капитале «Татнефть-АЗС-Украина». Кроме того, в собственности местных властей окажется 92,98 процента доли в компании «Харьков-капитал», 88,97 процента доли в фирме «Полтава-капитал». Все эти организации, отметили в Минюсте, владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, бензовозами, автомобилями в Харьковской и Полтавской областях. Под их контролем также находятся нежилые местные здания и земельные участки.

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Президент республики Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины еще 10 марта 2022 года. Летом того же года завершился первый этап масштабной конфискации активов «Татнефти». Тогда в доход республики были обращены в общей сложности 115 объектов недвижимости, принадлежащих российскому нефтегиганту. Общую стоимость перешедших под контроль государства активов местные власти тогда оценили примерно в 400 миллионов гривен, что составляло около 13,7 миллиона долларов по курсу Нацбанка на тот момент.

В конце января 2025 года стало известно о запуске очередного этапа конфискации. Инициатором выступил Минюст Украины. Речь шла о движимом имуществе и активах российского нефтегиганта на общую сумму в 47,2 миллиона долларов. В качестве одного из главных аргументов в пользу перехода собственности в украинском ведомстве назвали связи «Татнефти» с российскими властями.