ФАС опровергла данные об ограничении службой числа ПВЗ Ozon и Wildberries

Информация об ограничении ФАС России числа ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России не соответствует действительности, об этом заявили в пресс-службе ФАС.

"20 февраля 2025 года подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы поручила ведомству проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам. Соответствующее поручение поступило в ФАС России", - сообщили в службе.

Там пояснили, что служба представит в правительство проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии "крупных платформ", на которые такие требования будут распространяться.

Ведомство отмечает, что функционирование большого числа ПВЗ маркетплейсов делает доступным для граждан широкий ассортимент товаров.

"В связи с этим вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России службой не рассматривается", - указали в ФАС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ФАС разработает специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определит критерии платформ, которые стоит считать "крупными". По данным газеты, такое решение было принято 20 февраля на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы. По словам источника "Ведомостей", речь идет о том, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и размера инвестиций в скидки и акции.