Акопов покинет «Национальную медиа группу»

Александр Акопов, занимавший пост заместителя генерального директора «Национальной медиа группы» (НМГ) по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС , принял решение покинуть холдинг. Он планирует сосредоточиться на продюсерской и образовательной деятельности. Об этом сообщается на сайте НМГ.

Исполняющей обязанности гендиректора СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя генерального директора «СТС Медиа» по управлению контентом.

Александр Акопов сменил Вячеслава Муругова на посту генерального директора телеканала СТС в ноябре 2022 года. Тогда же Александр занял пост заместителя генерального директора НМГ.

Одновременно с кадровыми изменениями холдинг объявил о создании нового бизнес-кластера эфирного телевидения, который объединит все эфирные телеканалы холдинга. Это стратегическое решение направлено на укрепление позиций компании на ТВ-рынке, а также на оптимизацию управления и развитие технологий. Куратором кластера станет Владимир Тюлин, первый заместитель генерального директора НМГ. Он также продолжит руководить МИЦ «Известия» и телеканалом РЕН ТВ.

Все изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Светлана Баланова, генеральный директор НМГ: