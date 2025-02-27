Глава ЦБ назвала "ненормальным" большие инвестиции банков в экосистемы
Крупные банки продолжают инвестировать в непрофильные активы и экосистемы, но это является ненормальным, поскольку может нести риски для вкладчиков.
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с Ассоциацией банков России. Концепцию регулирования ЦБ уже представит весной.
"Мы видим, что ускоренный рост экосистем и инвестиций банков в непрофильные активы продолжается. Наибольшая концентрация иммобилизованных активов (не имеющих требований по возвратности и недостаточно ликвидных, - прим. "РГ") наблюдается в крупнейших госбанках. И в среднем это около 30% от капитала. На наш взгляд, это ненормально", - отметила глава ЦБ, слова которой передает корреспондент "Российской газеты".
Банки, по ее словам, не должны превращаться в инвест-фонды и перекладывать на вкладчиков риски от инвестиционных вложений.
ЦБ планирует ввести рискочувствительные лимиты для иммобилизованных активов. Финальную концепцию регулятор представит совсем скоро - в марте-апреле, уточнила Набиуллина.
Это означает, что вложения в такие активы сверх лимита будут вычитаться из капитала и покрываться полностью за счет собственных средств акционеров.
"Это не запрет для банков, но механизм, который существенно ограничивает риски для вкладчиков", - добавила Набиуллина.
ЦБ уже не раз обращал внимание на неконтролируемое развитие экосистем на базе банков. Такие сейчас развивают, например, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк.