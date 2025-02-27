Набиуллина поставила российским банкам три задачи

Российские банке должны сосредоточиться на решении трех важных задач, которые позволят укрепить финансовую стабильность, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях: укрепление капитальной базы, упреждение кредитных рисков и работа с возникающей проблемной задолженностью", - сказала глава ЦБ на встрече с Ассоциацией банков России.

По ее словам, это позволит повысить качество выдаваемых кредитов и снизить избыточную кредитную концентрацию. Также банкам необходимо тщательнее отслеживать финансовое положение заемщиков, добавила Набиуллина.