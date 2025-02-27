Малина в шоколаде и овощные бульоны: какую продукцию для гурманов предлагают столичные компании

Москва — крупнейший центр пищевой промышленности страны, снабжающий качественными товарами как внутренний, так и внешний рынок. Компании предлагают широкий ассортимент продукции на любой вкус — от мясных и хлебобулочных изделий до десертов и полезных снеков. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Пищевая промышленность столицы сегодня представлена более 320 предприятиями с общим штатом около 65 тысяч человек. Комфортный инвестиционный климат позволяет развиваться как компаниям с большой историей, так и молодым игрокам. При поддержке города они привлекают дополнительные инвестиции, осваивают новые рыночные сегменты и разрабатывают инновационные продукты, удовлетворяя потребности потребителей», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Всего за пять месяцев работы предприятие по производству ягод нарастило выпуск продукции в 10 раз. Кроме того, здесь наладили сотрудничество с представителями крупных торговых сетей и освоили рынки сбыта офлайн и онлайн. В ассортименте компании — покрытые шоколадом малина, вишня и маракуйя.

Другая московская компания приступила к выпуску натуральных овощных бульонов без ароматизаторов, усилителей вкуса и сахара. Новый продукт подходит для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианской диеты. Всего за два месяца предприятие выпустило более 3,5 тысячи упаковок товара.

Для линейки бульонов компания открыла новую производственную линию розлива и упаковки. Один станок может выпускать до тысячи упаковок продукции в час. Благодаря модернизации производства и расширению ассортимента оборот увеличился на 30 процентов по сравнению с 2023 годом.

Новые проекты

Промышленный комплекс почти 30 лет выпускает в Москве мороженое и сегодня предлагает более 250 сортов десерта. При этом компания регулярно расширяет ассортимент и ежегодно выводит на рынок свыше 20 новых продуктов. Уже в этом году фабрика представила потребителям новую премиальную линейку холодного лакомства. Предприятие выпускает как традиционное, так и безлактозное мороженое. Помимо этого, здесь занимаются производством тортов, молочных коктейлей и других сладостей.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.