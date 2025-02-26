Россияне готовятся к покупке крупной бытовой техники

Группа М.Видео-Эльдорадо делится результатами продаж собственной подписки М.Комбо за первые 4 месяца с момента старта в октябре 2024 года и фиксирует высокий интерес клиентов сети к выгодному решению — первые 100 000 подписок уже приносят пользу своим держателям.

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Директор по маркетингу Группы М.Видео-Эльдорадо Василий Большаков: «Мы видим, что россияне активно обновляют бытовую технику, а подписка М.Комбо становится для них удобным решением. Мы рады, что уже более 100 тысяч человек выбрали этот сервис, и продолжаем развивать его, чтобы предложить еще больше возможностей нашим покупателям. Оформить ее можно в каналах продаж Группы М.Видео-Эльдорадо».

Чаще всего клиенты с подпиской приобретают телевизоры (12,5%), стиральные машины (8,8%) и холодильники (7,4%). Также большим спросом пользуются встраиваемая техника (6,7%), товары для дома (6,2%) и мобильные телефоны (4,9%).