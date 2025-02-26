Маск за один день потерял миллиарды долларов

Издание Bloomberg сообщило о сокращении состояния главы Tesla Илона Маска за один день в связи с обвалом котировок акций корпорации. Показатель упал на 22,2 миллиарда долларов.

Подчеркивается, что рыночная капитализация Tesla продемонстрировала снижение до менее одного триллиона долларов — трехмесячного минимума. Илон Маск — самый богатый человек в мире с состоянием в 358 миллиардов долларов. Ему уступают Джефф Безос, основатель Amazon, и Марк Цукерберг.

Снижение стоимости акций Tesla произошло после того, как стало известно о резком падении продаж электромобилей компании в странах Европы. В январе 2025 года продажи Tesla на континенте сократились на 45%, в то время как общие продажи электромобилей в там выросли на 37%. За месяц Tesla продала всего 9 945 автомобилей, что значительно меньше, чем в январе 2024 года (18 161 единиц).

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В конце января Bloomberg сообщил, что состояние 500 самых богатых людей мира 27 января упало в общей сложности на 108 млрд долларов из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1.