Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний

Министерство финансов подготовило законопроект, упрощающий процесс постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, при открытии счета в российском банке компаниям больше не потребуется самостоятельно подавать заявление и сопутствующие документы. Вместо этого банк, в котором открывается счет, направит заявление в налоговый орган в электронной форме.

После получения заявления налоговая служба обязана зарегистрировать компанию в течение пяти дней и выдать ей электронное свидетельство.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм возвращения иностранных компаний, подчеркнув при этом приоритетную поддержку национальных производителей, сообщала газета «Ведомости».