Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности (DOGE) США, оказался на первой строчке рейтинга из 24 супермиллиардеров. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Altrata пишет газета The Wall Street Journal.

Состояние основателя Tesla, SpaceX и владельца X Илона Маска в феврале 2025 года оценивается в 419,4 млрд долларов, что позволило ему стать богатейшим человеком в мире. На второй строчке основатель Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов, а замыкает тройку лидеров владелец французской компании LVMH Бернар Арно (238,9 миллиарда долларов).

Также в первую пятерку входят глава Oracle Ларри Эллисон (237 млрд долларов) и гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг (220,8 млрд долларов).

Совокупное состояние 24 самых богатых людей мира составляет 3,3 триллиона долларов. При этом издание обратило внимание на то, что в начале XX века самые состоятельные люди были промышленниками, сейчас же большинство супермиллиардеров зарабатывают деньги в технологической сфере.

Ранее стало известно, что состояние 500 самых богатых людей мира упало в общей сложности на 108 млрд долларов из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1. Наиболее ощутимые потери понес основатель и главный исполнительный директор производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг.