Владелец IKEA покинул рейтинг «королей недвижимости» России

Владелец компании IKEA покинул рейтинг «королей российской недвижимости», сообщает Forbes.

Согласно данным издания, в 2025 году ТОП-30 рейтинга «королей

российской недвижимости» покинули четыре резидента.

Среди них компания Ingka Centres, основанная Ингваром Кампрадом, которая входит в Ingka Group — владелец IKEA.

Кроме того, список покинули «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных, Mall Management Group Сергея Гордеева, а также фонд недвижимости Morgan Stanley.

По информации издания, общий доход всех 30 участников рейтинга превысил $7 млрд — это на 5% выше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой последний актив в России.