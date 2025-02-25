Uniper сохранила в России несколько сотрудников

Энергоконцерн Uniper, несмотря на разрыв долгосрочного газового контракта с "Газпром экспортом" и потерю акций "Юнипро", все же сохранил в России шесть своих сотрудников на конец 2024 года. Об этом говорится в отчете компании.

Общий штат работников Uniper во всех странах в 2024 году составил 7,614 тыс. человек, из которых шесть числятся в РФ. По итогам 2021 года у концерна было в России 4,416 тыс. сотрудников благодаря энергетическому бизнесу, а в 2022 году - в среднем около 4,272 тыс.

Uniper летом 2021 года решил продать долю в "Юнипро" и осенью того же года уведомил об этом российское правительство, а в сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем. Однако власти РФ не согласовали сделку.

Германский концерн не учитывает показатели "Юнипро" в своей отчетности и не осуществляет операционный контроль над компанией с конца 2022 года. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 83,73% акций "Юнипро", на тот момент принадлежащих Uniper, во временное управление Росимуществу.

Германская компания также отмечает, что использовала все доступные способы оспорить решение российского суда о запрете своей "дочке" продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" за рубежом и взыскании с нее €14,3 млрд при нарушении этого постановления, однако успеха не достигла.

12 июня 2024 года Uniper объявила о расторжении долгосрочного газового контракта с "Газпром экспортом" после получения соответствующего разрешения со стороны арбитража в Стокгольме. Компания поясняла, что арбитражный суд 7 июня 2024 года предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более €13 млрд за объемы газа, которые "Газпром экспорт" не поставлял с середины 2022 года. До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.