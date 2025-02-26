Германия может избежать продажи газопровода «Северный поток – 2», если национализирует сам газопровод и его инфраструктуру на своей территории.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил немецкий политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его (газопровод — прим. ред.) на торги», — отметил он.

По словам Нимайера, власти Германии могли бы национализировать ту часть «Северного потока — 2», которая находится под юрисдикцией ФРГ.

Для такого шага необходимо развитие связей между Россией и Германией, считает немецкий политик.

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что бизнесмен из США Стивен Линч намерен купить газопровод «Северный поток — 2». Он считал, что сделка позволит Западу «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», а ему самому – «стать самым богатым парнем». Линч уже запросил у минфина США лицензию, позволяющую ему вести переговоры о покупке трубопровода. Он полагает, что как только конфликт на Украине завершится, в Европе возникнет соблазн «включить трубопровод».