В Минфине назвали условие возвращения иностранных компаний

Иностранные компании могут вернуться в Россию, если они получат разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.

Сейчас условия потенциального возвращения прорабатываются. При этом в основе любого решения по этому вопросу будет лежать позиция профильного ведомства, отмечает издание.

Названы западные бренды, которые готовы вернуться в Россию

Ранее The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа послала корпоративной Америке шокирующий сигнал: спустя три года Россия может вновь открыться для бизнеса. Однако, как полагает автор этой статьи, едва ли за этими сигналами последуют серьезные перемены. По мнению аналитиков и инвесторов, маловероятно, что американский бизнес устремится в Россию.