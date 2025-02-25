Еще два заместителя гендиректора Роскосмоса покинули посты

Два заместителя гендиректора Роскосмоса - статс-секретарь Ольга Вилкова и замглавы по развитию промышленности Арсений Брыкин - покинули свои посты, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Сегодня свои посты покинули статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин", - говорится в сообщении.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова новым руководителем Роскосмоса. 14 февраля в госкорпорации сообщили о ряде кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли. Так, госкорпорацию покинули первый замглавы Андрей Ельчанинов и заместитель гендиректора по науке Александр Блошенко.

Кроме того, Баканов сменил руководителей головного института Роскосмоса АО "ЦНИИмаш" Сергея Коблова и Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина Дмитрия Яременко.