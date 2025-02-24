ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс»

Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мир бизнес банк и банк «Кубань кредит».

Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

Стало известно о реакции рынка акций РФ на новый пакет санкций

ЕС также ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

Компании
Видео
Юлия Барановская
Наталья Виртуозова
Михаил Галустян
Кузнецкбизнесбанк
КБ "Кубань Кредит"
Мир Бизнес Банк
Ак барс банк
Росэксимбанк
ББР Банк
Уралсиб
Национальный резервный банк
Примсоцбанк
ЕС