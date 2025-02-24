Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мир бизнес банк и банк «Кубань кредит».

Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

Стало известно о реакции рынка акций РФ на новый пакет санкций

ЕС также ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».