ЕС ввел санкции против российских аэропортов

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против двух московских аэропортов и еще четырех региональных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявлении Еврокомиссии.

ЕС ввел санкции против российских аэропортов
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Так, стало известно, что ЕС полностью запретил транзакции в отношении столичных авиагаваней Внуково и Жуковский.

Более того, под ограничения попали Астраханский и Махачкалинский порты на Каспийском море.

«Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море», — говорится в сообщении.
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