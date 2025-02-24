ЕС ввел санкции против российских аэропортов
Европейский союз (ЕС) ввел санкции против двух московских аэропортов и еще четырех региональных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявлении Еврокомиссии.
Так, стало известно, что ЕС полностью запретил транзакции в отношении столичных авиагаваней Внуково и Жуковский.
Более того, под ограничения попали Астраханский и Махачкалинский порты на Каспийском море.
«Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море», — говорится в сообщении.