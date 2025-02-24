ЕС ввел санкции против российских аэропортов

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против двух московских аэропортов и еще четырех региональных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявлении Еврокомиссии.

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Так, стало известно, что ЕС полностью запретил транзакции в отношении столичных авиагаваней Внуково и Жуковский.

Более того, под ограничения попали Астраханский и Махачкалинский порты на Каспийском море.