Некоторые из покинувших Россию иностранных производителей бытовой техники и электроники стали активнее рекламировать в РФ свою продукцию. Среди них южнокорейский Samsung. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По его данным, за первые два месяца текущего года Samsung нарастил маркетинговую активность на 30 процентов, если сравнивать с январем-февралем 2024 года. Количество рекламы выросло на десять процентов. Что касается новинок этого бренда, то они попадают в Россию на несколько дней раньше, чем в США или Европу.

Впрочем, сами представители Samsung заявили, что компания пока не принимала решения о возвращении в Россию, а все поставки на местный рынок приостановлены.

Ранее сообщалось, что в России, на арендованном предприятии Samsung в Калуге, захотели снова выпускать смартфоны. Речь идет о телефонах под брендом «Байон».