Спецпосланник Трампа назвал условие возвращения американских компаний в Россию

Американские компании смогут вернуться на российский рынок после достижения мира на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

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«Очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться [в Россию] и вести там бизнес», — назвал он условие возвращения компаний из США в РФ.

Возобновление экономических связей между Соединенными Штатами и Россией Стивен Уиткофф назвал хорошим событием, которое произойдет после завершения военных действий на Украине. При этом конкретные шаги по возвращению американских компаний, как и по снятию санкций с РФ, на недавних переговорах России и США в Саудовской Аравии не обсуждалось, добавил он.

Ранее Стивен Уиткофф высказался о причинах украинского конфликта. По его мнению, к нему привели разговоры о вступлении Украины в НАТО.